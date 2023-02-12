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Сегодня, 16:59

Гацкан заявил, что готов войти в тренерский штаб Карпина в «Ростове»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Ростова» Александр Гацкан заявил, что хотел бы поработать в тренерском штабе вместе с главным тренером ростовской команды Валерием Карпиным.

— Есть ли у вас амбиции возглавить клуб РПЛ?

— Пока что я тренер академии «Ростова». Я тренирую 2007-й год. Сначала нужно отучиться, затем получить нужную лицензию. После этого уже и посмотрим, — приводит «Спорт День за Днем» слова Гацкана.

— Приглашал ли вас в свой штаб Карпин?

— Нет, пока такого предложения не поступало.

— Если бы такое предложение пришло, вы бы согласились?

— Конечно же, я бы согласился.

По итогам 17 туров «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/gatskan-gotov-voyti-v-trenerskiy-shtab-karpina-v-rostove
Александр Гацкан
Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
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