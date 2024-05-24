Гаджиев: «В матче «Краснодара» и «Динамо» осторожной игры не будет»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от матча 30-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо».

Игра состоится 25 мая в Краснодаре. Начало — в 16.30 мск. Главным арбитром встречи был назначен Сергей Карасев.

«Матч равных соперников за золотые медали. Есть логика в том, что многие считают «Краснодар» — фаворит этой встречи, потому что с такими голкиперами «Динамо» не ждать чемпионства. К этому мы можем добавить и то, что команда Мусаева играет дома. Последнее время подопечные Марцела Лички выглядят хорошо, но «Краснодар» в целом по потенциалу не ниже. Шансы примерно равны, на две копейки разницы. Но случайность в этой встрече может решить все. Осторожной игры не будет. Ожидается нормальная, сбалансированная игра. Никто не будет лететь голыми шашками, но и автобусы никто не будет ставить», — цитирует Гаджиева ODDS.ru.

На данный момент «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после 29 туров, набрав 56 очков. На второй строчке располагается «Зенит» (54), а тройку лучших замыкает «Краснодар» (53).