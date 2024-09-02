Президент махачкалинского «Динамо» Гаджиев: «Судьи в этом чемпионате часто принимали неадекватные решения»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал уровень судейства в текущем розыгрыше РПЛ.

«Вы знаете, можно согласиться с тем, что судьи в этом чемпионате часто принимали неадекватные решения, которые приводили какие-то команды к потере очков, какие-то — к приобретению незаслуженных очков. Поэтому критическая волна переросла определенный барьер. «Ростов», «Оренбург», Махачкала, московское «Динамо» — не одна и не две ситуации, а много моментов. Ошибаются все — игроки, тренеры, даже президенты. У судей на самом деле работа сложная. И в данном случае речь не об этом, а о том, что судьи в этом чемпионате слишком часто заходили за предел», — приводит слова Гаджиева «РБ Спорт».

После 7 туров махачкалинцы с 8 очками занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ.