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Гаджиев: «Хотелось бы, чтоб Агаларов работал на другом уровне»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев оценил готовность новичка команды — нападающего Гамида Агаларова.

«Нельзя сказать, что Агаларов был в разбалансированном состоянии, когда пришел к нам в команду. Понимание готовности у каждого свое. Все трактуют его по-своему. Готовность — это комплексное качество, в которую входят все составляющие: и работа с мячом, и физическая форма, и ментальность.

Гамид не играл два года. Конечно, у него есть какие-то проблемы. Например, проблемы с оценкой игровой ситуации. Что касается физической подготовки — он был в относительно неплохом состоянии, но нам бы хотелось, чтоб он работал на другом уровне. Раньше он просто лучше ориентировался на поле. Нехватка игровой практики? Да, в первую очередь это связано с этим», — цитирует Metaratings.ru Гаджиева.

Источник: Metaratings.ru
Гамид Агаларов
Футбол
ФК Динамо (Махачкала)
Гаджи Гаджиев

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