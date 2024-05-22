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Сегодня, 03:19

Гаджиев: «Все игроки «Зенита» не так хороши по сравнению с прошлым сезоном»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев ответил на вопрос, кого из игроков мог бы выделить в сезоне РПЛ.

«Наверное, кого-то из отечественных молодых игроков их сейчас появилось не мало. Тюкавин, конечно, в «Динамо». Что касается игроков «Зенита», то все они не так хороши по сравнению с прошлым сезоном. Наверное, в силу того, что команда обновляется», — цитирует Metaratings.ru Гаджиева.

После 29-го тура «Динамо» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. «Зенит» располагается на втором месте (54), «Краснодар» замыкает тройку (53). В последнем, 30-м туре «Динамо» сыграет в гостях с «Краснодаром», а «Зенит» примет на своем поле «Ростов».
Источник: https://metaratings.ru/news/gadzhiev-igroki-zenita-ne-tak-khoroshi-po-sravneniyu-s-proshlym-sezonom-365201/
Футбол
ФК Зенит
Гаджи Гаджиев
Константин Тюкавин
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