Гаджиев: «Все игроки «Зенита» не так хороши по сравнению с прошлым сезоном»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев ответил на вопрос, кого из игроков мог бы выделить в сезоне РПЛ.

«Наверное, кого-то из отечественных молодых игроков их сейчас появилось не мало. Тюкавин, конечно, в «Динамо». Что касается игроков «Зенита», то все они не так хороши по сравнению с прошлым сезоном. Наверное, в силу того, что команда обновляется», — цитирует Metaratings.ru Гаджиева.

После 29-го тура «Динамо» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. «Зенит» располагается на втором месте (54), «Краснодар» замыкает тройку (53). В последнем, 30-м туре «Динамо» сыграет в гостях с «Краснодаром», а «Зенит» примет на своем поле «Ростов».