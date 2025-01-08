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Сегодня, 02:09

Гаджиев: «Российский футбол сейчас приобретает черты советского»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев назвал тенденции в развитии российского футбола, а также сравнил его с советским.

«Сегодня уровень соперничества между командами из разных частей турнирной таблицы сильнее, чем раньше. Тот же «Спартак» начал сезон с поражения в Оренбурге. А сейчас идет в тройке лидеров. Динамика самих игр тоже стала выше. Российский футбол сейчас приобретает черты советского.

О чем я говорю? Уровень физической готовности советских команд многие годы был выше, чем у соперников. В этом компоненте сборная СССР превосходила своих оппонентов. Как говорил Гавриил Качалин: «наши традиции основаны на том, что мы играем в высоком нагнетательном темпе». Задача советских команд состояла в том, чтобы все время добавлять темп по ходу игры, а не сбавлять. В последнее время в этом плане российские клубы улучшились. Они стали выглядеть лучше физически», — сказал Гаджиев.

В этом сезоне махачкалинское «Динамо» набрало 17 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
ФК Динамо (Махачкала)
Гаджи Гаджиев
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