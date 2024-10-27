Гаджи Гаджиев объяснил, что нужно махачкалинскому «Динамо», чтобы больше забивать

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев ответил на вопрос о результативности команды.

«Для результативного футбола нужны исполнители более высокого класса, чем есть у нас. Нам надо дальше совершенствовать командные взаимодействия. Мы не можем полагаться только на индивидуальные действия игроков. Мы должны совершенствовать групповые взаимодействия на высокой скорости. Мы этим занимаемся, но у нас не все получается», — цитирует Гаджиева Metaratings.

После 13 матчей «Динамо» с 12 очками занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда Хасанби Биджиева забила 6 голов — меньше всех в чемпионате России.