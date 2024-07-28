Гаджиев: «Газизов смог поставить трансферную работу на более высокий уровень»

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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев оценил работу Шамиля Газизова на посту генерального директора дагестанского клуба.
«Я считаю, что наша трансферная работа улучшилась. Этими вопросами у нас в клубе занимается Шамиль Газизов. Я считаю, что ему удалось поставить трансферную работу в нашем клубе на более высокий уровень, чем это было раньше. У нас в основном составе играет много уроженцев республики, а многие молодые футболисты из нашего региона уже тренируются с основой. Всех игроков из Дагестана не удается сохранить в системе клуба», — приводит слова Гаджиева Metaratings.ru.
До прихода в «Динамо» Газизов работал генеральным директором «Уфы» и московского «Спартака». В июле 2023 года он был назначен на аналогичную должность в махачкалинском клубе.
В дебютном матче в РПЛ махачкалинское «Динамо» сыграло вничью с «Химками» (1:1). Во 2-м туре команда сыграет с «Краснодаром».