Гаджиев: «Газизов смог поставить трансферную работу на более высокий уровень»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев оценил работу Шамиля Газизова на посту генерального директора дагестанского клуба.

«Я считаю, что наша трансферная работа улучшилась. Этими вопросами у нас в клубе занимается Шамиль Газизов. Я считаю, что ему удалось поставить трансферную работу в нашем клубе на более высокий уровень, чем это было раньше. У нас в основном составе играет много уроженцев республики, а многие молодые футболисты из нашего региона уже тренируются с основой. Всех игроков из Дагестана не удается сохранить в системе клуба», — приводит слова Гаджиева Metaratings.ru.

До прихода в «Динамо» Газизов работал генеральным директором «Уфы» и московского «Спартака». В июле 2023 года он был назначен на аналогичную должность в махачкалинском клубе.

В дебютном матче в РПЛ махачкалинское «Динамо» сыграло вничью с «Химками» (1:1). Во 2-м туре команда сыграет с «Краснодаром».