Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 03:29

Гаджиев: «Газизов смог поставить трансферную работу на более высокий уровень»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев оценил работу Шамиля Газизова на посту генерального директора дагестанского клуба.

«Я считаю, что наша трансферная работа улучшилась. Этими вопросами у нас в клубе занимается Шамиль Газизов. Я считаю, что ему удалось поставить трансферную работу в нашем клубе на более высокий уровень, чем это было раньше. У нас в основном составе играет много уроженцев республики, а многие молодые футболисты из нашего региона уже тренируются с основой. Всех игроков из Дагестана не удается сохранить в системе клуба», — приводит слова Гаджиева Metaratings.ru.

До прихода в «Динамо» Газизов работал генеральным директором «Уфы» и московского «Спартака». В июле 2023 года он был назначен на аналогичную должность в махачкалинском клубе.

В дебютном матче в РПЛ махачкалинское «Динамо» сыграло вничью с «Химками» (1:1). Во 2-м туре команда сыграет с «Краснодаром».

Источник: Metaratings.ru
ФК Динамо (Махачкала)
Гаджи Гаджиев
Шамиль Газизов
0
Читайте также
Женская сборная Канады оштрафована на 6 очков за шпионаж перед матчем с Новой Зеландией
Каждый американский олимпиец получил почти 100 предметов одежды. Их стоимость — около 13 тысяч долларов
Сына бизнесмена Бажаева задержали по подозрению в нападении на полицейского в Москве
Купили сына легенды «Зенита», взяли 37-летнего вратаря. Что происходит в «Спартаке»
Песков назвал отвратительными некоторые моменты открытия Олимпиады в Париже
На Украине выступили против участия Хаматовой в Венецианском фестивале
Популярное видео
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Таранов: «ЦСКА не хватает классного форварда, чтобы быть конкурентом «Зенита»