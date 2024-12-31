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Сегодня, 14:45

Гаджиев: «Я не согласен с людьми, утверждающими, что наш футбол катится вниз»

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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев оценил развитие российского футбола в 2024 году.

«В отличие от целого ряда экспертов, которые говорят, что мы куда-то катимся, у меня другое мнение. Я считаю, что у нас в истории были годы и даже десятилетия, когда мы катились вниз, несмотря на то, что к нам приезжали звезды. В 2012-2013 годах наши команды потратили невероятное количество денег на приобретение звезд. Тогда был пик этого явления. Но тогда наш футбол заметно отставал от темпов развития игры. Так что я не согласен с людьми, утверждающими, что наш футбол катится вниз», — сказал Гаджиев Metaratings.ru.

После 18 туров РПЛ «Краснодар» лидирует в таблице РПЛ с 39 очками, «Зенит» идет вторым с таким же количеством баллов, уступая по дополнительным показателям. «Спартак» занимает третью строчку с 37 очками.

Источник: Metaratings.ru
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Гаджи Гаджиев
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