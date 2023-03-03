Президент клуба «Динамо» Махачкала Гаджи Гаджиев оценил шансы клубов Первой Лиги на выход в Премьер-Лиги.

«Кто способен выйти из Первой лиги в РПЛ? «Динамо» Махачкала! По качеству игры «Балтика» оставляет хорошее впечатление, «Арсенал» с хорошим составом, у «Алании» хорошая атака, «Енисей» неплохая команда. Там значительная группа, но выделять в ней кого-то и говорить, что это однозначный фаворит, я бы не стал. Конечно, у нас есть планы попасть в РПЛ. Двадцать лет назад я говорил про «Анжи», что мы не готовы попадать в РПЛ, потому что у нас нет ни базы, ни традиций воспитания игроков, и мы должны скромно смотреть на свои перспективы. А сегодня у нас и база на порядок лучше, и традиции воспитания игроков есть. Наши игроки уже поиграли в РПЛ. У нас есть академия и специализированные школы. Наша задача — играть в РПЛ», — приводит слова Гаджиева Metaratings.ru.

После 20 туров «Динамо» Махачкала занимает 11-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 26 очков. Лидером турнира является «Балтика», в тройке лидеров — «Алания» и «Рубин».