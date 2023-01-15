Гаджиев: «Не исключаю, что Баринов останется в «Локомотиве» до лета, а потом уедет в Европу»

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев оценил вероятность перехода полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в «Бешикташ» этой зимой.

«Хорошо, что нашими футболистами интересуются, есть какой-то определенных уровень у них. Понятно, что не «Бавария», но «Бешикташ» стабильно участвует в еврокубках. Надо ехать или нет — пусть Дмитрий решит уж сам, выберет лучший вариант. Он воспитанник «Локомотива», клуб в непростой ситуации. Не исключаю, что хавбек захочет помочь железнодорожникам исправить положение, а затем, летом, уже уедет в Европу. Мы не можем осуждать Баринова за тот выбор, который он примет», — приводит Betonmobile слова Гаджиева.

14 января стало известно, что «Локомотив» не хочет отпускать 26-летнего Баринова в «Бешикташ» этой зимой. По информации «СЭ», турецкий клуб готов вернуться к вопросу трансфера российского футболиста в летнее трансферное окно.

В сезоне-2022/23 Баринов забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 20 матчах за «Локомотив» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.