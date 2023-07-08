Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:55

Гаджи Гаджиев оценил возможный трансфер Медины в «Спартак»

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал возможный переход полузащитника ЦСКА Хесуса Медины в «Спартак».

«Есть нормы и правила перехода. Медина их не нарушает. Понимаю, если бы Медина был воспитанником или поиграл за ЦСКА лет 10. Но он пришел в клуб состоявшимся футболистом. С отношениями между болельщиками он вряд ли знаком. Клятву верности никому не давал. Так и в чем проблема? Болельщиков можно понять. Они переживают за клуб, не терпят ухода к конкурентам.

ЦСКА получит компенсацию за этот трансфер. Так что сделка хорошая для армейцев. Сказать, что Медина — это Месси или Мбаппе для РПЛ, нельзя. Это не тот футболист, из-за ухода которого стоит долго переживать. За 7 миллионов при рациональном использовании можно взять футболистов, которые точно не хуже», — цитирует Гаджиева «РБ Спорт».

8 июля главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подтвердил переход Медины в «Спартак».

Медина выступает за ЦСКА с января 2022 года. Хавбек провел 45 матчей за московский клуб во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 10 результативных передач.

 
Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/gadzhi-gadzhiev-medina-nikomu-ne-daval-klyatvu-vernosti-i-v-chem-problema/
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Хесус Медина
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Даниил Медведев прошел Мартона Фучовича в третьем круге Уимблдона
Медведев заступился за американского нарушителя. Откровения Даниила о допинг-контроле
Московское «Динамо» со счетом 5:0 разгромило ЦСКА в матче Братского кубка
Сеть супермаркетов в ФРГ пыталась уволить россиянина из-за национальности
Роспотребнадзор назвал причиной отравления детей в Первоуральске интоксикацию
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхоз рынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фанаты ЦСКА опубликовали заявление о посещении матчей команды

Полузащитник «Црвены Звезды» Канга рассказал, что скучает по России