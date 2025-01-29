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Сегодня, 14:19

Гаджиев: «Мы будем приветствовать «Анжи» в случае их возвращения»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возвращении «Анжи» в профессиональный футбол.

«Развитие футбола в Дагестане набирает обороты и опережает его развитие во многих регионах. Футбол вновь становится у нас очень популярным. Мы будем приветствовать «Анжи» в случае их возвращения, как группу организованных людей стремящихся возродить очень популярную в прошлом команду, где я проработал не один год, и где мы достигали серьезных успехов», — сказал Гаджиев «СЭ».

«Анжи» был создан в 1991 году. Махачкалинский клуб является бронзовым призером чемпионата России-2012/13, финалистом Кубка страны-2000/01 и 2012/13.

В 2022-м «Анжи» потерял профессиональный статус после того, как не смог получить лицензию для выступления в ФНЛ-2.

ФК Анжи
ФК Динамо (Махачкала)
Гаджи Гаджиев
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