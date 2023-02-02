0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:05

Гаджиев: «Важно, чтобы Павлюченко сам был готов вернуться в футбол»

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Российский тренер Гаджи Гаджиев отреагировал на новость о том, что экс-нападающий «Локомотива», «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко может сыграть за «Уфу» в Кубке России.

«Футбол — это не только спорт, но и бизнес вместе с шоу. «Анжи» же в свое время много пользы на этом выгадал, позвав к себе Роберто Карлоса. Тут важно то, чтобы Павлюченко сам был готов к этому шагу, к возвращению в футбол. В «Уфе» много разных акций проводилось, Газизов умеет там создать такую атмосферу. Надеюсь, что болельщики еще помнят Спящего гиганта. Если да, то тогда акция «Уфы» точно удастся», — приводит слова Гаджиева Betonmobile.ru.

Ранее сам Павлюченко сообщил, что может возобновить карьеру в составе «Уфы». Таким образом, 41-летний футболист сможет помочь уфимскому клубу пройти дальше в Кубке России и забить двухсотый гол на клубном уровне.

«Уфа» после 20 туров в ФНЛ идет на 16-м месте, набрав 18 очков.

Источник: https://betonmobile.ru/gadzhi-gadzhiev-vazhno-chtobyi-pavlyuchenko-sam-byil-gotov-vernutsya-v-futbol
Футбол
Первая лига
РПЛ
ФК Уфа
Гаджи Гаджиев
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Третьяка заключили под стражу в СИЗО. Что это за Третьяк и какое отношение он имеет к хоккею
Емельяненко заявил, что не планирует проводить боксерские поединки после завершения карьеры в ММА
Актера Бориса Щербакова госпитализировали в Москве
В Казахстане вынесли на обсуждение проект о закрытии торгпредства в России
Береговая охрана Греции открыла огонь по турецкому катеру
Российский актер приехал в зону спецоперации добровольцем
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Корнеев: «Заболотный — клон Гайча, только с российским паспортом»
Корнеев: «Адамов не игрок уровня «Зенита»! Не понимаю, как эта сделка была утверждена»
С «Химок» сняли запрет на регистрацию новых футболистов
Игорь Корнеев: «100 миллионов за Мудрика — это безумие. «Челси» просто красиво развели, используя интерес «Арсенала»
РФС подтвердил, что «Зенит» оспорит в CAS дисквалификацию игроков за драку со «Спартаком»
ЦСКА отпустил Гайча, «Локо» подписал защитника, а где будет Дзюба? Таблица переходов РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Булыкин объяснил, почему поддерживает решение Павлюченко возобновить карьеру

Мостовой заявил, что Федун очень много сделал для «Спартака»