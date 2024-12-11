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Гаджиев о словах Макгиди про Махачкалу: «Бред сивой кобылы! Ничего подобного и близко нет»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в комментарии «СЭ» отреагировал на слова экс-полузащитника «Спартака» Эйдена Макгиди о Махачкале.

Бывший игрок красно-белых в интервью «СЭ» назвал выезд в Махачкалу худшим. Шотландец остался недоволен условиями проживания и обстановкой в городе.

«Не забывайте, какое отношение в Европе сейчас к России. Не надо футбольное сообщество отрывать от всех остальных. Все зависит от того, какими глазами ты смотришь. Его слова — бред сивой кобылы. Ничего подобного и близко нет. Например, сейчас в Махачкале здания великолепные. Сколько туристов приезжает в город каждый год? Люди с автоматами? Решает власть, причем в Москве. Если Москва не даст добро, значит, в Махачкале их не будет. Люди с автоматами последний раз были в 1999 году, когда боевики вторгались в республику», — сказал Гаджиев «СЭ».

Гаджиев также ответил на вопрос, что будет с Магкиди, если он приедет в Махачкалу.

«Советский идеолог Суслов говорил, что Дагестан — это кузница межнациональных отношений. И это правильно. Отношение к людям, которые что-то не понимают, нормальное. Сколько людей, столько и мнений. Идеальных людей нет и не будет», — добавил Гаджиев.

С августа 2010 по январь 2014 года Макгиди играл за «Спартак». Он провел за красно-белых 93 матча, забил 13 голов и сделал 28 результативных передач.

Эйден Макгиди
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Спартак (Москва)
Гаджи Гаджиев
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