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Сегодня, 20:55

Гаджиев: «Зенит» должен сыграть ниже своего уровня, чтобы не стать чемпионом»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился мнением, что должно произойти, чтобы «Зенит» не стал чемпионом России в текущем сезоне.

«Зенит» должен сыграть ниже своего уровня. Мне кажется, что у нас в футболе все реально. И та ситуация, которая сейчас сложилась, поэтому и сложилась, потому что все возможно», — приводит слова Гаджиева Vprognoze.ru.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 51 очком. «Краснодар» идет вторым, а «Динамо» замыкает тройку, у обеих команд по 50 очков.

Источник: Vprognoze.ru
РПЛ
ФК Зенит
Гаджи Гаджиев
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