Гаджиев: «Будущее нашего футбола зависит от здоровья Батракова и других игроков»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился пожеланиями на 2025 год.

«Пусть в 2025 году у нас вырастет новое поколение игроков, способных конкурировать с европейскими звездами. Безусловно, я желаю всем футболистам здоровья. Принято считать, что любые поздравления начинаются с пожеланий здоровья. Поскольку человек способен достигать всех высот только здоровым. Так что я желаю российскому футболу здоровья. А будущее нашего футбола зависит от здоровья Батракова и других игроков. И здоровье зависит от эмоций. Так что я желаю нашему футболу трибун, заполненных до отказа», — сказал Гаджиев Metaratings.ru.

В этом сезоне 19-летний Алексей Батраков сыграл за «Локомотив» 23 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 8 результативных передач.