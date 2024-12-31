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Сегодня, 14:30

Гаджиев: «Будущее нашего футбола зависит от здоровья Батракова и других игроков»

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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился пожеланиями на 2025 год.

«Пусть в 2025 году у нас вырастет новое поколение игроков, способных конкурировать с европейскими звездами. Безусловно, я желаю всем футболистам здоровья. Принято считать, что любые поздравления начинаются с пожеланий здоровья. Поскольку человек способен достигать всех высот только здоровым. Так что я желаю российскому футболу здоровья. А будущее нашего футбола зависит от здоровья Батракова и других игроков. И здоровье зависит от эмоций. Так что я желаю нашему футболу трибун, заполненных до отказа», — сказал Гаджиев Metaratings.ru.

В этом сезоне 19-летний Алексей Батраков сыграл за «Локомотив» 23 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 8 результативных передач.

Источник: Metaratings.ru
Гаджи Гаджиев
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