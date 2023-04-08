Гаджиев: «Динамо» вполне по силам обыграть на выезде «Спартак»

Бывший тренер «Анжи» и «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился своими ожиданиями от матча 22-го тура РПЛ «Спартак» — «Динамо».

«Динамо» точно не уступило «Акрону» и «Сочи» по игре. Первые таймы команде удавались, а вот почему возникали проблемы со вторыми 45-минутками — это вопрос. Качество футбола позволяет говорить, что если не будет психологических проблем, то вполне реально обыграть «Спартак». Красно-белые пока никак не могут вернуться на свой лучший уровень, но спады бывают у всех. Считаю, что шансы у команд примерно равные, хотя может небольшое преимущество у подопечных Абаскаля будет. Преимущество домашней арены? А какая сейчас разница, если после введения Fan ID болельщики прекратили ходить", — приводит слова Гаджиева Betonmobile.ru.

Встреча «Спартак» — «Динамо» состоится 8 апреля и начнется в 19.30 по московскому времени.