Гаджиев: «Против «Зенита» можно играть, как и против других команд»

Президент «Динамо» Махачкала Гаджи Гаджиев в разговоре с «СЭ» подвел итоги матча 14-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2).

«Клуб выбрал направление, которого придерживается три года. Высказывались опасения, что там хорошо в первой лиге, а как в РПЛ, как против «Зенита». Эта игра показала, что и против «Зенита» можно играть, как и против других команд. Важно не нарушать законов игры. Как бы ни выстраивала игру команда с нашим потенциалом, «Зенит» все равно есть «Зенит». Обыграть, взять у них очко, забить гол сложно. В этой игре мы и гол забили, были и другие моменты», — сказал Гаджиев «СЭ».

«Зенит» не проигрывает в РПЛ в 4-м матче подряд — 3 победы и 1 ничья. Команда Сергея Семака с 33 очками догнала лидера таблицы «Краснодар» (33), у «быков» остается один матч в запасе. «Динамо» с 12 очками — на 11-й строчке.

Команда из Махачкалы занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков.