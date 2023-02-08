Гаджиев: «Дзюба и Смольников могут принести пользу на поле, но все будет зависеть от физических кондиций»

Российский тренер Гаджи Гаджиев прокомментировал информацию о том, что нападающий Артем Дзюба и защитник Игорь Смольников могут стать игроками «Локомотива».

«Трудно сказать то, в каком состоянии сейчас находятся ребята. Они ведь опытные футболисты, которые могут принести пользу на поле, но все будет зависеть от физических кондиций. Результат «Локомотива» в нынешнем сезоне связан не с подбором игроком, а со слабой работой тренерского штаба и менеджеров железнодорожников. Команда должна быть гораздо выше в турнирной таблице. Помогут ли они «Локомотиву»? Я этого не знаю, да и никто не знает. Могу лишь добавить, что это футболисты уровня РПЛ», — цитирует Гаджиева Betonmobile.ru.

7 февраля стало известно, что Дзюба и Смольников подпишут контракты с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23. 8 февраля оба футболиста прошли медицинское обследование для завершения перехода в команду.

Железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков за 17 туров.