0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:37

Гаджиев: «Дзюба и Смольников могут принести пользу на поле, но все будет зависеть от физических кондиций»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Российский тренер Гаджи Гаджиев прокомментировал информацию о том, что нападающий Артем Дзюба и защитник Игорь Смольников могут стать игроками «Локомотива».

«Трудно сказать то, в каком состоянии сейчас находятся ребята. Они ведь опытные футболисты, которые могут принести пользу на поле, но все будет зависеть от физических кондиций. Результат «Локомотива» в нынешнем сезоне связан не с подбором игроком, а со слабой работой тренерского штаба и менеджеров железнодорожников. Команда должна быть гораздо выше в турнирной таблице. Помогут ли они «Локомотиву»? Я этого не знаю, да и никто не знает. Могу лишь добавить, что это футболисты уровня РПЛ», — цитирует Гаджиева Betonmobile.ru.

7 февраля стало известно, что Дзюба и Смольников подпишут контракты с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23. 8 февраля оба футболиста прошли медицинское обследование для завершения перехода в команду.

Железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков за 17 туров.

Источник: https://betonmobile.ru/gadzhi-gadzhiev-dzyuba-i-smolnikov-mogut-prinesti-polzu-na-pole-no-vse-budet-zavisit-ot-ih-formyi
Артем Дзюба
Игорь Смольников
ФК Локомотив (Москва)
Гаджи Гаджиев
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Я закончил. Спасибо». Федор Емельяненко объявил о завершении карьеры
Карлсен поменял позицию по допуску России. Вместе с шахматистом против нас — 80 процентов норвежских спортсменов
«Землетрясение произошло в зоне, где мы ожидали толчки магнитудой 8»
Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 5894 человек
Сейсмолог назвал причины землетрясения в Турции
Заморозка на льду: Костомаров перенес операцию на ноге
Материалы сюжета: Артем Дзюба после «Зенита» и «Аданы»: вариант с «Локомотивом»
Мигел Данни: «Знаю, у Дзюбы есть потенциал, чтобы вернуться к игре на высоком уровне»
Губерниев — о возможном переходе Дзюбы и Смольникова в «Локомотив»: «Это отличный повод доказать, чего они стоят»
Петржела о Дзюбе в «Локомотиве»: «В современном и быстром футболе ему придется очень непросто»
Зачем Дзюба и Смольников «Локомотиву»? Конкуренция высока, но Галактионову весной помогут
Валерий Непомнящий: «Дзюба привык, когда на него смотрят в раздевалке снизу вверх, а в Турции все короли»
Мейра считает Дзюбу иконой российского футбола
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Мигел Данни: «Знаю, у Дзюбы есть потенциал, чтобы вернуться к игре на высоком уровне»
Губерниев — о возможном переходе Дзюбы и Смольникова в «Локомотив»: «Это отличный повод доказать, чего они стоят»
Петржела о Дзюбе в «Локомотиве»: «В современном и быстром футболе ему придется очень непросто»
Зачем Дзюба и Смольников «Локомотиву»? Конкуренция высока, но Галактионову весной помогут
Белоголовцев — о нападающем «Спартака» Мелешине: «Такие ребята всегда бьются за клуб в кровь и до конца»
Непомнящий: «Изоляция не всегда вредит. У нас есть шанс потратить усилия на подъем уровня нашего чемпионата»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Белоголовцев — о нападающем «Спартака» Мелешине: «Такие ребята всегда бьются за клуб в кровь и до конца»

Петржела о Дзюбе в «Локомотиве»: «В современном и быстром футболе ему придется очень непросто»