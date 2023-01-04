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Сегодня, 13:07

Гаджи Гаджиев: «Назначение Ивича — правильное и логичное решение»

Гаджи Гаджиев прокомментировал назначение Ивича на пост главного тренера «Краснодара»
Виктория Кравченко
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал, что думает о назначении Владимира Ивича на пост главного тренера «Краснодара».

«В «Краснодаре» работают настолько компетентные люди, что спонтанных решений там не бывает. В любом случае это решение Сергея Николаевича. Он понимает, кого берет. Прошлые решения «Краснодара» были логичными. Например, ситуация с Мусаевым не повторилась бы ни в одном российском клубе. Галицкий исходил из того, что у Мусаева есть задатки тренера, и он сможет их реализовать, приобретя опыт. Назначение Ивича — это правильное и логичное решение. К тому же сербы наши друзья», — сказал Гаджиев «РБ Спорт».

Владимир Ивич возглавил «Краснодар» в среду, 4 января. 45-летний тренер подписал контракт на 2 года.

После 17 туров чемпионата России-2022/23 «быки» занимают восьмое место в турнирной таблице с 25 очками. Также команда прошла в четвертьфинал верхней сетки Кубка России, в котором встретится с ЦСКА.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/gadzhi-gadzhiev-naznachenie-ivicha-e-to-pravil-noe-i-logichnoe-reshenie/
ФК Краснодар
Владимир Ивич
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