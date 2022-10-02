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Сегодня, 19:39

Гаджи Гаджиев: «Ростов» оказал достойное сопротивление «Зениту»

Гаджи Гаджиев оценил игру «Ростова» в матче против «Зенита»
Мария Гусева

Российский тренер Гаджи Гаджиев прокомментировал победу «Зенита» над «Ростовом» в матче 11-го тура РПЛ (3:1).

«Это был хороший матч, «Ростов» оказал достойное сопротивление. Но уже в конце команде Карпина было тяжело. Все-таки разница в мастерстве между командами существует. Это и стало определяющим фактором в победе «Зенита». Но нужно признать, что «Ростов» здорово играл, они показали хороший футбол до того, как совсем устали», — цитирует «РБ Спорт» Гаджиева.

«Зенит» одержал девятую победу в сезоне и упрочил лидерство в чемпионате, набрав 29 очков. «Ростов» занимает 3-е место с 22 очками.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/gadzhi-gadzhiev-rostov-okazal-dostojnoe-soprotivlenie-zenitu/
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