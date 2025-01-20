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Сегодня, 16:35

Гаджиев — о 73-м месте РПЛ в рейтинге лучших лиг мира в 2024-м: «А кто судьи?»

Алина Савинова
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев отреагировал на то, что РПЛ заняла 73-е место в рейтинге лучших футбольных лиг мира 2024 года по версии IFFHS.

«Классика. А кто судьи? Какие критерии отбора? Кто оценивает и как оценивает? Каковы критерии оценки? Что берется за основу? Различия между отдельными лигами крайне сложно найти. Какой уровень выше — той лиги или этой? Выигрыш каких-то там титулов, Лиги чемпионов например, не может быть единственным критерием. Потому что у тебя может быть одна команда, как, например, в Германии. «Бавария» всех обыгрывала на протяжении десятков лет. В другом чемпионате, например в английском, это сделать сложнее. Такое место, наверное, потому, что мы нигде не играем», — цитирует Гаджиева Metaratings.ru.

Сильнейшей лигой в мире признана серия А. На втором месте рейтинга расположилась ла лига, на третьем — АПЛ. В топ-10 также вошли чемпионаты Аргентины, Германии, Бразилии, Португалии, Франции, Бельгии и Нидерландов.

Источник: Metaratings.ru.
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Футбол
РПЛ
Гаджи Гаджиев
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