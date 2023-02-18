Гаджи Гаджиев: «Сегодня Абаскалю нравится и Москва, и «Спартак», а завтра каталонцы и «Барселона»

Президент футбольного клуба «Динамо» Махачкала Гаджи Гаджиев прокомментировал продление контракта главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля с московским клубом.

Испанский специалист продлил контракт с красно-белыми до лета 2025 года.

— Как думаете, Абаскаль задержится в «Спартаке» до 2025 года?

— А как вы думаете (смеется)? Никто не знает. Играет команда нормально — задерживается. Не играет — не задерживается. В «Спартаке» сейчас, наверное, не такие эмоциональные руководители, которые были совсем недавно. «Спартак» у нас, по-моему, чемпион по смене тренера. Если посчитать сколько тренеров было, например, в ЦСКА в этом веке, и сколько тренеров было в «Спартаке». Наверное, в три раза больше. Поэтому не знаю, задержится или нет. Очень многое еще будет зависеть от того, как будет выступать команда — это первое. Второе — от того, какие интересы будут у самого Абаскаля. Они же могут меняться. Сегодня, значит, ему нравится и Москва, и «Спартак», а завтра каталонцы и «Барселона». И он захочет там работать.

В принципе, та работа, которая у него сегодня, то она ладится. Имею ввиду качество. Получается и контакт с командой. Видите, она живет игрой, она — единый механизм, единый коллектив. Когда такая ситуация, когда есть взаимопонимание внутри коллектива, команды, клуба, когда есть результат, тогда есть удовлетворение, тогда и дольше работает тренер, — приводит слова Гаджиева «Спорт День за Днем».

— Считаете его самым интересным тренером РПЛ прямо сейчас?

— В чем заключается интересный? В том, что он внешне интересный? Как иногда говорят свежий... Эти характеристики, может быть, приемлемы в обыденной жизни, но не для тренеров. О тех характеристиках, которые выделяются, я уже сказал — создать сплоченную команду. Фактически — это самое главное, что должно быть у тренера. В первую очередь что делает тренер? Он объединяет всех единой целью — достижение результата. Потому уже все остальное: тактика, выстраивание командной игры, повышение индивидуального мастерства и прочее. Это уже вторично, потому что какие бы мастера не собирались, если не будет коллектива, то не будет и результата. Профессиональный спорт — это достижение результата. Поэтому самый интересный или не самый интересный — это вопрос такой, на который я не знаю, как отвечать. Он — тренер хорошего уровня для нашего чемпионата, тренер, который соответствует требованиям нашей профессиональной лиги.

— Тренируя в РПЛ, может ли Абаскаль привлечь внимание сильных европейских клубов?

— Конечно, может. И привлечет, если также успешно будет работать, как сейчас. К нему изначально, казалось, было много вопросов, много замечаний, связанных, видимо, с отсутствием относительно громких достижений и то, что он успешно сработал в этот цикл — явилось для многих специалистов и болельщиков неожиданностью.