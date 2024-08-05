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Сегодня, 17:11

Гаджиев: «Система судейства — это один из тормозов российского футбола»

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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился мнением о работе арбитров в российском футболе.

В воскресенье, 4 августа, махачкалинское «Динамо» уступило в домашнем матче «Пари НН» со счетом 0:1. Хозяева с середины второго тайма играли в меньшинстве.

«Это не первая и не последняя ситуация. Система в конечном итоге приводит к тому, что у судей слишком много прав и невысокая мера ответственности. Это один из тормозов российского футбола. Пока не будет должного уровня квалификации и объективности, ничего не изменится. Никто не говорит, что у судей нет права на ошибку. Оно есть у всех, но мера дозволенности должна быть другой», — приводит слова Гаджиева Metaratings.ru.

В следующем матче «Динамо» сыграет в гостях с «Локомотивом» 10 августа.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
Гаджи Гаджиев
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