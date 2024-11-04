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Сегодня, 13:20

Гаджиев о планах махачкалинского «Динамо» на трансферное окно: «Больший акцент будет на поиск игроков группы атаки»

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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал «СЭ» о планах клуба на зимнее трансферное окно.

«Мы вместе с тренерским штабом работаем над этим вопросом. Что касается позиций для усиления, то могу сказать, что мы будем пытаться взять игроков на позицию, которая может быть усилена. Понятно, что больший акцент будет на поиск игроков группы атаки, поскольку у нас есть с этим некоторые проблемы, мало голов забиваем», — сказал Гаджиев «СЭ».

После 14 туров чемпионата России-2024/25 махачкалинское «Динамо» Махачкала занимает 14-е место в турнирной таблице с 12 очками.

(Денис Сафронов)

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
Гаджи Гаджиев

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