Гаджи Гаджиев: «Соболеву стоило дать более длительную дисквалификацию, это пошло бы ему на пользу»

Сегодня, 10:19
Известный российский специалист Гаджи Гаджиев считает, что форварда «Спартака» Александра Соболева стоило серьезнее наказать за его жест.
«Соболев неуважительно отнёсся не только к сопернику, но и к болельщикам на стадионе. Форвард оскорбил не только Рошу, а вообще всех футболистов ЦСКА своим жестом. Понятно, что игрок извинился, но надо уметь держать себя в руках, контролировать свои эмоции. Но ведь Соболев рецидивист. Общался на эту тему с коллегами. Те, кто помоложе, — они считают, что можно было и поменьше дать дисквалификацию, а те, кто постарше, — наоборот, удивлены мягким решением. Если бы это был первый такой случай, то это один разговор. Но надо учитывать то, что нападающий частенько замечен в неспортивном поведении. Можно было дать ему и побольше игр в качестве бана, Соболеву такие меры пошли бы только на пользу. Это была бы мера воспитывающая, позволяющая футболисту разобраться в себе», — приводит слова Гаджиева Betonmobile.ru.
21 мая в матче «Спартак» — ЦСКА Соболев после единоборства с защитником армейцев Виллианом Рошей показал сопернику грубый жест и заработал красную карточку. Игрок красно-синих в ответ продемонстрировал такой же жест помощнику главного арбитра и тоже был удален с поля.
24 мая КДК РФС принял решение отменить красную карточку Роши. Соболев же пропустит два оставшихся матча в текущем сезоне чемпионата России, а также две первых игры в сезоне-2023/24 РПЛ.