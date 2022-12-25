Гаджи Гаджиев считает, что Сычевой сможет себя проявить в «Крыльях Советов»

Бывший главный тренер «Анжи» и «Амкара» Гаджи Гаджиев считает, что форвард Владимир Сычевой сможет проявить себя в «Крыльях Советов».

25 декабря стало известно, что 26-летний российский футболист перешел в самарскую команду из «Оренбурга».

«Форвард хорошо действует как вверху, так и внизу. У него есть комплекс качеств, которые позволяет надеяться на то, что он сможет себя проявить в команде классом повыше. Есть основания считать, что Сычевой сможет себя проявить в «Крыльях». Сомнения ведь по поводу одного или другого трансфера будут всегда», — приводит слова Гаджиева Betonmobile.ru.

После 17 туров сезона-2022/23 в РПЛ Сычевой делит первое место в списке лучших бомбардиров турнира с форвардом «Спартака» Квинси Промесом. Оба футболиста забили по 14 мячей.