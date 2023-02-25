Гаджи Гаджиев считает нынешний сезон РПЛ значительно интереснее предыдущих

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев считает, что нынешний сезон чемпионата России значительно интереснее предыдущих.

«Чемпионат сезона-22/23 гораздо интереснее, чем в предыдущие годы. Объясняю почему: он куда более динамичный, чем другие чемпионаты. Может, в прошлые годы в чемпионате были техничные и мастеровитые ребята, но здесь играют с большей отдачей — динамика выше.

«Ростов» симпатично играет. У них много молодых ребят, и все они только добавляют. Несмотря на то, что «Крылья Советов» не борются за верхние места, они достаточно интересно играют. И «Спартак» стал лучше играть. Если взять «Оренбург», на выезде у них есть проблемы, но дома они показывают хороший уровень. Какая зрелищность, если футболисты действуют в невысоком темпе? Считаю, в этом чемпионате самоотдача выше. Много молодежи появилось, и объясняется тем, что легионеры покинули РПЛ», — приводит Sport24 слова Гаджиева.

Лидером турнирной таблицы РПЛ после 17 туров является «Зенит» с 42 очками. «Спартак» с 36 очками идет на второй строчке, «Ростов» — на третьей с 35 очками.