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4 сентября, 12:37

Гаджи Гаджиев: «Спартак» наконец-то стал стабилен»

Бывший главный тренер «Анжи» и «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от матча 8-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом». Он предположил, что игра будет равной, так как у красно-белых появилась нехарактерная стабильность.

«Мне кажется, будет относительно равная игра, — приводит «Газета.Ru» слова Гаджиева. — «Спартак» будет активнее, поскольку играет дома. А в целом игра будет равная, потому что «Спартак» наконец-то стал стабилен, чего ему явно не хватало все последние годы. Потенциал у красно-белых достаточно высокий, мы в этом убедились и в прошлом году, когда они участвовали в Лиге Европы и им противостояли серьезные соперники — и «Наполи», и «Лестер». В этих играх «Спартак» выглядел достойно, гораздо лучше, чем в чемпионате, где стабильности не хватало. А сегодня у «Спартака» появилась нехарактерная стабильность».

«Спартак» и «Зенит» сыграют в воскресенье, 4 сентября. Начало встречи — в 20:00.

Источник: gazeta.ru
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Гаджи Гаджиев
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