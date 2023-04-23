Гаджи Гаджиев уверен, что «Крылья Советов» останутся в РПЛ по итогам сезона

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев поделился мнением о положении команды после поражения от «Пари НН» (1:2) в матче 24-го тура РПЛ.

«У «Крыльев» в основном не получается забивать. Команда сама играет нормально, в Кубке выглядели неплохо. Коллектив у самарцев молодой, они играют динамично, много владеют мячом, есть мастера. Эта команда могла бы быть выше в турнирной таблице. Можно сказать, что «Крыльям» частично не везет.

Да, психологически самарцам стало тяжелее играть, но так всегда, когда у команды есть ряд поражений. У любого коллектива есть такое напряжение, даже когда есть опытные футболисты, а здесь ребята молодые. Мне кажется, «Крылья» справятся со сложившейся ситуацией и не вылетят. У них нормальная, поставленная игра», — приводит Metaratings слова Гаджиева.

«Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ с 25 очками в 24 матчах. В следующем, 25-м туре чемпионата России самарцы сыграют против «Оренбурга» на выезде. Матч состоится 30 апреля, начало — в 14.00 (мск).