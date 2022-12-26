Гаджиев: «Приход Бердыева в «Сочи» очень положительно скажется на команде»

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев уверен, что приход Курбана Бердыева в «Сочи» положительно скажется на команде.

«Легких команд для тренеров в РПЛ не существует. Даже если взять «Зенит», так как там Семак проделал большую работу, чтобы выигрывать постоянно чемпионат России. Я бы сказал, что задача «не вылететь» порой бывает потяжелее, чем быть наверху и бороться за медали. Понятно, что «Сочи» сейчас не представляется той командой, которая в прошлом сезоне взяла серебро. Там предстоит проделать непростую работу, даже в плане состава. Бердыев — это тренер высокой квалификации, он сможет решить эту непростую задачу. Уверен, что поддержка со стороны клуба у него будет. У «Сочи» сейчас будет больше шансов оказаться в пятерке, отставание небольшое. Южанам предстоит непростая борьба в весенней части сезона, но задача быть в топ-5 вполне решаема», — приводит слова Гаджиева Betonmobile.ru.

«Сочи» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков за 17 матчей.

Ранее 70-летний Бердыев работал с «Рубином» с 2001 по 2013 год и с 2017 по 2019 год. При нем команда дважды становилась чемпионом страны (2008, 2009). Также клубу из Казани под его руководством удалось выиграть Кубок России и дважды Суперкубок страны.