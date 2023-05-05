Гаджиев: «У «Ростова» и «Спартака» равные шансы на серебро»

Российский специалист Гаджи Гаджиев высказался о борьбе за второе место в текущем сезоне РПЛ.

«Не думаю, что «Ростов» сдувается. Они со «Спартаком» выглядели неплохо, хотя играли у красно-белых дома. Южане старались сделать все, что могли. Они должны были оппонента «мять» все время? Москвичи по составу и по потенциальным возможностям точно не хуже. Физическая форма у ростовчан хорошая, но выдерживать высокую динамику непросто. У «Ростова» и «Спартака» равные шансы на серебро. Но тут еще очень многое будет зависеть от календаря. Просто москвичи чуть более опытные, уже выигрывали медали и чемпионство брали. У нас будет интересная заруба в последних пяти турах, так как там еще и ЦСКА не так далеко. Армейцы тоже не откажутся от второго места в турнирной таблице», — приводит слова Гаджиева Betonmobile.ru.

«Ростов» идет на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. «Спартак» располагается на третьем месте с 49 очками.