Известный российский тренер, президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о выездном поражении «Спартака» в 20-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) от «Оренбурга» (0:2).

«Конечно, у всех вызывает интерес «Спартак» — и потому, что это самая популярная наша команда, и один из претендентов, если не главный претендент, на борьбу с «Зенитом». И все, что говорилось о «Спартаке» в последнее время, — в основном, позитивная оценка, отмечалась успешная работа тренера. Команда выросла за время его пребывания на посту, стала более мобильной, более организованной, более ответственной. Но «Оренбург» обыграл на выезде «Сочи» — команду, которую тренирует Курбан Бердыев. Мы знаем, что его команды всегда очень аккуратно и надежно играют в обороне, грамотно. И «Оренбург» смог этой команде забить четыре мяча на выезде. Такая победа — это яркое пятно в чемпионате. А дома они всегда здорово играли. Поражение дома «Сочи» для меня — куда более неожиданный результат, чем поражение «Спартака» в Оренбурге. В любом случае, это результат такой, под которым можно поставить восклицательный знак в пользу «Оренбурга», — приводит слова Гаджиева «Газета.Ru».

«Спартак» располагается на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков за 20 матчей. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 8 очков, при этом команда из Санкт-Петербурга провела на одну игру меньше.

«Оренбург» поднялся на 6-е место, на счету клуба 31 очко за 20 матчей.