Гаджиев о Глушакове: «За счет старого багажа и опыта не сыграешь, нужны усилия»

Член технического комитета Российского футбольного союза (РФС), бывший главный тренер «Амкара» и «Анжи» Гаджи Гаджиев высказался о трансфере полузащитника Дениса Глушакова в «Нижний Новгород».

«Кондиции меняются, они зависят от разных обстоятельств и от того, в каком состоянии находится клуб, команда. Футболисты не всегда справляются с негативным эффектом от разного рода событий. Понятно, тренеры говорят: вы игроки вне зависимости от обстоятельств, должны всегда оставаться профессионалами, тренироваться, готовиться к каждой игре. Такие требования правильные, но реализовать их в жизни не всегда удается, когда в клубе есть организационные или финансовые проблемы. В новой ситуации в какую бы команду ты ни пришел, тебе нужно быть в порядке. Просто так, за счет старого багажа и опыта не сыграешь. Надо, чтобы были усилия приложены», — приводит слова Гаджиева «Газета.Ru».

10 февраля «Нижний Новгород» объявил о подписании Глушакова. Контракт с 36-летним футболистом заключен до конца сезона с опцией продления еще на год.