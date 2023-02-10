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Гаджиев о Глушакове: «За счет старого багажа и опыта не сыграешь, нужны усилия»

Гаджиев высказался о трансфере Глушакова в «Нижний Новгород»
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Член технического комитета Российского футбольного союза (РФС), бывший главный тренер «Амкара» и «Анжи» Гаджи Гаджиев высказался о трансфере полузащитника Дениса Глушакова в «Нижний Новгород».

«Кондиции меняются, они зависят от разных обстоятельств и от того, в каком состоянии находится клуб, команда. Футболисты не всегда справляются с негативным эффектом от разного рода событий. Понятно, тренеры говорят: вы игроки вне зависимости от обстоятельств, должны всегда оставаться профессионалами, тренироваться, готовиться к каждой игре. Такие требования правильные, но реализовать их в жизни не всегда удается, когда в клубе есть организационные или финансовые проблемы. В новой ситуации в какую бы команду ты ни пришел, тебе нужно быть в порядке. Просто так, за счет старого багажа и опыта не сыграешь. Надо, чтобы были усилия приложены», — приводит слова Гаджиева «Газета.Ru».

10 февраля «Нижний Новгород» объявил о подписании Глушакова. Контракт с 36-летним футболистом заключен до конца сезона с опцией продления еще на год.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/02/10/19712167.shtml?updated
Денис Глушаков
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
Гаджи Гаджиев
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