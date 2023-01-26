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Сегодня, 16:16

Гаджи Гаджиев сравнил Дзюбу со Стрельцовым

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев высказался о возможном переходе нападающего Артема Дзюбы в «Нижний Новгород».

«Про Дзюбу уже сколько обсуждений (смеется). Все зависит от Дзюбы. Он должен знать, какой уклад жизни ему нужен. Хочет он жить на Кипре или в Питере и Москве. Дзюба сегодня в состоянии играть в премьер-лиге. Нельзя говорить, что может усилить любой клуб РПЛ.

По поводу простоев часто говорят. Например про Бердыева, что он не тренировал два-три года. Прежде чем такие вещи говорить, нужно вспомнить историю. А если в данном случае говорить, то мы помним возвращении Стрельцова. Сколько лет он не играл? А потом два года подряд был лучшим футболистом Союза. Понятно, что Стрельцов держал себя в порядке, насколько это было возможно», – приводит слова Гаджиева «Спорт День за Днем».

Ранее сообщалось, что зарплата Дзюбы в «Нижнем Новгороде» состовит 12 миллионов за весь срок (по июнь 2023 года) плюс бонусы.

?С 3 ноября 2022 года 34-летний футболист является свободным агентом. Последним клубом россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.

Источник: Спорт День за Днем
Артем Дзюба
ФК Нижний Новгород
Гаджи Гаджиев
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