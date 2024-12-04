Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:28

Гаджиев: «Динамо» Махачкала в зимнее межсезонье надо много и качественно работать»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о скором завершении осенней части сезона в РПЛ, а также поделился эмоциями, связанными со скорой паузой в чемпионате.

«У меня нет досады или грусти из-за того, что скоро сезон уйдет на паузу. Все-таки я к этому привык, это норма жизни, а не что-то неожиданное. Поэтому никакой грусти нет. Есть понимание того, что в это межсезонье нам надо много и качественно работать. В первую очередь нам надо уделять время тренировочной подготовке к следующей части сезона», — приводит слова Гаджиева Metaratings.ru.

После 17 туров махачкалинцы занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ с 17 очками.

Источник: Metaratings.ru
ФК Динамо (Махачкала)
Гаджи Гаджиев
Читайте также
Джикия откровенно рассказал о Соболеве и своем уходе от красно-белых
1500 фото парализованного Шумахера грозился опубликовать его бывший охранник
Илон Маск счел шокирующей ситуацию в Южной Корее
Федорищев против судей и агентов. Кто и что стоит за действиями губернатора Самарской области?
Спецпосланник Трампа по Украине подготовил свой мирный план. Разбор
В летевшем из Иркутска в Пекин самолете произошла разгерметизация
Сегодня
Вчера
Неделя