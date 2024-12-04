Гаджиев: «Динамо» Махачкала в зимнее межсезонье надо много и качественно работать»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о скором завершении осенней части сезона в РПЛ, а также поделился эмоциями, связанными со скорой паузой в чемпионате.

«У меня нет досады или грусти из-за того, что скоро сезон уйдет на паузу. Все-таки я к этому привык, это норма жизни, а не что-то неожиданное. Поэтому никакой грусти нет. Есть понимание того, что в это межсезонье нам надо много и качественно работать. В первую очередь нам надо уделять время тренировочной подготовке к следующей части сезона», — приводит слова Гаджиева Metaratings.ru.

После 17 туров махачкалинцы занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ с 17 очками.