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Сегодня, 15:01

Гаджиев: «Промес не полностью пройдет ту программу, которая намечена у основного состава»

Виталий Косик
Корреспондент
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Известный российский тренер Гаджи Гаджиев высказался об отсутствии нападающего «Спартака» Квинси Промеса на зимних сборах красно-белых.

Как сообщал «СЭ», нидерландский форвард пропустит по медицинским показателям первый сбор красно-белых в ОАЭ.

«Любой этап подготовки важен, но компенсировать отсутствие его на сборе вместе с командой, конечно, можно. Мы можем говорить о том, что Промес не полностью пройдет ту программу, которая намечена у основного состава. В том плане, что он будет задействован в игровых упражнениях, где сопротивление будут оказывать игроки основного состава, а не молодежной команды. Компенсировать его отсутствие, работая дома, безусловно можно и нужно. Не сомневаюсь, что он получил индивидуальную программу. Компенсировать его отсутствие там он будет, тренируясь по индивидуальной программе и проводя тренировочные занятия с молодежью. Я думаю, что главное в этой ситуации связано с тем, как игрок будет качественно выполнять те задания, которые ему дали. Плюс, наверное, будет контроль, различные датчики нагрузки», — приводит слова Гаджиева Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне Промес провел 23 матча за красно-белых, забил 17 мячей и отдал 6 голевых передач.

«Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков за 17 матчей.

Источник: https://metaratings.ru/news/gadzhiev-promes-ne-polnostyu-proidyot-tu-programmu-kotoraya-namechena-u-osnovnogo-sostava-219580/
Квинси Промес
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ФК Спартак (Москва)
Гаджи Гаджиев
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