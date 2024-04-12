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Сегодня, 21:58

Гаджи Гаджиев: «От игры Педро дух захватывает»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев заявил, что у полузащитника «Зенита» Педро очень высокий потенциал.

«Педро здорово себя проявил в матчах за «Зенит», — цитирует Гаджиева «РБ Спорт». — И хвалить его не рано, я скажу. Заслужил — значит, можно похвалить. В целом ряде эпизодов бразилец показал такой уровень, что дух захватывало. Недаром говорят: случайно на скрипке не сыграешь. Педро — большой талант, яркий, нестандартный игрок с хорошим дриблингом, точным ударом. Думаю, у него очень высокий уровень для нашего чемпионата. А потенциал только начинает раскрываться. И, хоть бразилец молод, от него уже сейчас можно ждать «взрослого» мастерства. Очень хороший трансфер «Зенита».

18-летний Педро в текущем сезоне забил три гола за «Зенит» в шести матчах во всех турнирах.

Источник: РБ Спорт
ФК Зенит
Гаджи Гаджиев
Педро (Зенит)
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