Гаджиев дал оценку перспективам Юрана в «Пари НН»

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» и «Анжи» Гаджи Гаджиев высказал мнение о назначении Сергея Юрана главным тренером «Пари НН».

«Нельзя сказать, что Юран где-нибудь задерживался надолго. Но везде, где он работал, за этот короткий промежуток времени у него был достойный результат. В «Химках», в «СКА-Хабаровск». Хочется, чтобы у Сергея получилось и в «Нижнем Новгороде». Возможно, он в некоторых случаях проявлял излишнюю резкость в своих оценках и суждениях. Но Юран примерно таким же был и на футбольном поле. Резкий, агрессивный. Кстати, как и Гогниев. Получается, что в ситуации с уходом из «Химок» Юран был прав. Раз там так все завершилось. Мне кажется, в «Нижнем Новгороде» у него будет шанс себя проявить. Думаю, там атмосфера совсем другая по сравнению с «Химками», и у тренера больше возможностей для развития. Это показывают примеры Александра Кержакова и Михаила Галактионова», — приводит слова Гаджиева Vprognoze.ru.

4 апреля в «Пари НН» сообщили об отставке главного тренера Артема Горлова и о назначении на этот пост Юрана. Предыдущим местом работы 53-летнего специалиста были «Химки», которые он покинул в августе 2022 года.

«Пари НН» с 19 набранными очками занимает 13-е место в РПЛ по итогам 21 тура.