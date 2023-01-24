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Сегодня, 12:58

Гаджиев: «Дзюбе по силам проявить себя в Китае»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший тренер «Амкара» и «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев поделился мнением о возможном продолжении карьеры нападающего Артема Дзюбы в Китае.

«Любой переезд игрока связан не только со спортивной частью, но и с тем, как он видит свою жизнь завтра, чем ему будет интересно заниматься. Кого-то не заинтересует поездка в Китай, кто-то останется не в восторге от кухни или столкнется с языковыми проблемами, например. А кого-то, наоборот, затянет. Можно долго спорить об уровне местного чемпионата, но Дзюбе он явно по силам. Он соответствует всем требованиям, особых сложностей у него возникнуть не должно», — приводит слова Гаджиева Betonmobile.ru.

Дзюба покинул «Зенит» минувшим летом после завершения контракта. В августе нападающий подписал контракт с турецким «Адана Демирспор», однако уже в ноябре он был расторгнут по соглашению сторон.

Источник: https://betonmobile.ru/gadzhi-gadzhiev-dzyube-po-silam-proyavit-sebya-v-kitae
Артем Дзюба
Гаджи Гаджиев
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