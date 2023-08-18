Сегодня, 12:55
Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев отреагировал на информацию о возможном назначении Мирослава Ромащенко главным тренером «Ахмата».
В четверг, 17 августа «СЭ» сообщал, что Ромащенко близок к заключению контракта с грозненским клубом.
«Никто не знает того, как у него сложится в Грозном. Понятно, что быть в штабе кого-то и работать самостоятельно — это разные вещи. Ромащенко долгое время работал с Черчесовым, а это говорит о многом. Большой вопрос в том, сможет ли он как-то реализовать в «Ахмате» свои какие-то наработки. Мне бы хотелось, чтобы у него получилось в Грозном, он квалифицированный специалист», — приводит Betonmobile слова Гаджиева.
«Ахмат» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ-2023/24 с 3 очками после 4 туров.
Предыдущим главным тренером грозненцев был Сергей Ташуев. 64-летний россиянин возглавлял команду с сентября 2022 года и был отправлен в отставку 15 августа 2023 года.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|8-1
|12
|
2
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|
3
|ЦСКА
|4
|3
|0
|1
|11-6
|9
|
4
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
5
|Кр. Советов
|4
|2
|2
|0
|11-6
|8
|
6
|Зенит
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
7
|Динамо
|4
|2
|1
|1
|9-8
|7
|
8
|Ростов
|4
|2
|1
|1
|7-7
|7
|
9
|Локомотив
|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
|
10
|Пари НН
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|
11
|Ахмат
|4
|1
|0
|3
|5-8
|3
|
12
|Сочи
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|
13
|Балтика
|4
|1
|0
|3
|3-7
|3
|
14
|Рубин
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
|18.08
|19:30
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|19.08
|15:00
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|19.08
|17:30
|
Балтика – Урал
|- : -
|19.08
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|19.08
|20:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|20.08
|17:30
|
Факел – Пари НН
|- : -
|20.08
|19:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|20.08
|20:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -