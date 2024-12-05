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Гаджи Гаджиев: «Джикия — благородный человек, который помнит добро»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о приглашении защитника Георгия Джикии в команду минувшим летом.

«Летом я звонил Георгию, а он мне. У нас дружеские отношения с Джикией. Он хороший человек, который помнит добро, что ему делают другие. Он очень отзывчивый по отношению к разным трудным ситуациям в жизни. Джикия — благородный человек. Все разговоры с ним бывают в этих рамках», — сказал Гаджиев «СЭ».

С сентября 2024 года Джикия выступает за «Химки», куда перешел в статусе свободного агента. В текущем сезоне на его счету 7 матчей во всех турнирах без результативных действий.

Георгий Джикия
ФК Динамо (Махачкала)
Гаджи Гаджиев
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