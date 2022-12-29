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Сегодня, 14:47

Гаджиев назвал Малкома и Промеса лучшими игроками РПЛ в 2022 году

Виктория Кравченко
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Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев рассказал, кто, по его мнению, является лучшим игроком 2022 года. Он выделил форварда «Зенита» Малкома и хавбека «Спартака» Квинси Промеса.

«Лучший игрок года должен быть из тех клубов, которые лидируют в РПЛ и играют лучше других, это «Зенит» или «Спартак», именно их игроки должны быть признаны лучшими. Наверное, выделю Малкома из питерцев или опорного полузащитника Барриоса, а если из «Спартака», то Промес», — сказал Гаджиев Metaratings.ru.

Он назвал Промеса лидером «Спартака», способным мотивировать комаду.

Промес выиграл в голосовании «СЭ» за звание лучшего футболиста РПЛ в 2022 году. В этом сезоне 30-летний голландец провел 16 матчей в чемпионате России, забил 14 голов и отметился 6 результативными передачами.

Источник: https://metaratings.ru/news/gadzhiev-nazval-malkoma-i-promesa-luchshimi-futbolistami-rpl-v-2022-godu-217020/
Квинси Промес
Малком Филипе (Малком)
ФК Спартак (Москва)
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