Гаджиев назвал Малкома и Промеса лучшими игроками РПЛ в 2022 году

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев рассказал, кто, по его мнению, является лучшим игроком 2022 года. Он выделил форварда «Зенита» Малкома и хавбека «Спартака» Квинси Промеса.

«Лучший игрок года должен быть из тех клубов, которые лидируют в РПЛ и играют лучше других, это «Зенит» или «Спартак», именно их игроки должны быть признаны лучшими. Наверное, выделю Малкома из питерцев или опорного полузащитника Барриоса, а если из «Спартака», то Промес», — сказал Гаджиев Metaratings.ru.

Он назвал Промеса лидером «Спартака», способным мотивировать комаду.