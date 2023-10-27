Гаджиев не уверен, что «Спартак» обыграет «Факел»

Бывший главный тренер «Анжи» и «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев, ныне занимающий должность президента «Динамо» из Махачкалы, проанализировал расстановку сил перед предстоящей встречей московского «Спартака» и воронежского «Факела».

«С приходом Ташуева на пост главного тренера «Факел» стал более крепким коллективом. То же самое было при Ташуева с «Ахматом» в прошлом сезоне. В «Факеле» новому наставнику удается поднять команду. «Спартак» в последнее время тоже выглядит немного лучше. В начале чемпионата москвичи очень много пропускали. В среднем по 2 гола за матч. Но теперь команда стала более надежно действовать в обороне. В первую очередь за счёт этого сейчас «Спартак» поднялся не только в турнирной таблице, но и в чисто игровом плане. Потенциал москвичей, безусловно, выше, чем у «Факела». Однако, в любом случае, воронежцы станут непростым соперником для «Спартака». Хотя преимущество, на мой взгляд, будет у красно-белых, но уверенно говорить об их победе я не могу», —приводит слова Гаджиева Vprognoze.ru.

Игра «Факел» — «Спартак» пройдет в субботу, 28 октября. Встреча начнется в 14.00 по московскому времени.