Гаджиев не видит у футболистов «Зенита» проблем с мотивацией

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев не считает, что футболисты «Зенита» потеряли мотивацию бороться за золотые медали чемпионата России.



«Я не вижу, чтобы бразильцы «Зенита» потеряли мотивацию. Не считаю, что они инфантильны. Они стараются, это видно, когда на поле идет жесткое противоборство, когда возникают конфликты. Я бы не стал так жестко говорить о них, как Александр Медведев. Это на самом деле не так. Команда — это живой организм, бывают спады. Она может себя нехорошо чувствовать, какие-то болезни.

Эта болезнь не связана с импотенцией. У них меняется состав: Малком ушел, тот ушел. Пришли новые игроки. Пока не ясно, сыгрались они, не сыгрались. Нельзя же считать все остальные клубы импотентами. Если так рассуждать, то в прошлые годы, когда «Зенит» опережал своих конкурентов на 10-15 очков, как назвать? Мы же не можем сказать, что «Локомотив» — импотенты. Это футбол, все с относительно равными возможностями. Наш чемпионат стал лучше и сильнее", — приводит слова Гаджиева Legalbet.

После 28 туров «Зенит» с 51 очком занимает вторую строчку в турнирной таблице и отстает от лидирующего «Динамо» на 2 балла. В матче 28-го тура сине-бело-голубые уступили ЦСКА — 0:1.