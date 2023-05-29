Гаджиев объяснил, почему «Спартак» не смог победить «Пари НН»

Бывший главный тренер «Анжи» и «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев прокомментировал ничью в матче 29-го тура РПЛ «Спартак» — «Пари НН» (0:0).

«Спартак» не победил потому, что не смог реализовать свои моменты. А «Нижний Новгород» играл очень самоотверженно и оборонялся всей командой изо всех сил. С точки зрения психологии соперники были в равных условиях. Все играли с максимальной самоотдачей и хотели добиться результата, поскольку для обеих команд он был очень важен», — цитирует Гаджиева Vprognoze.ru.

После этой игры «Спартак» сохранил третью строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 54 очка. «Пари НН» идет на 14-й позиции, набрав 27 очков.

В 30-м туре красно-белые сыграют с «Крыльями Советов», а команда из Нижнего Новгорода встретится с «Химками». Оба матча пройдут 3 июня.