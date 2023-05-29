Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:09

Гаджиев объяснил, почему «Спартак» не смог победить «Пари НН»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Анжи» и «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев прокомментировал ничью в матче 29-го тура РПЛ «Спартак» — «Пари НН» (0:0).

«Спартак» не победил потому, что не смог реализовать свои моменты. А «Нижний Новгород» играл очень самоотверженно и оборонялся всей командой изо всех сил. С точки зрения психологии соперники были в равных условиях. Все играли с максимальной самоотдачей и хотели добиться результата, поскольку для обеих команд он был очень важен», — цитирует Гаджиева Vprognoze.ru.

После этой игры «Спартак» сохранил третью строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 54 очка. «Пари НН» идет на 14-й позиции, набрав 27 очков.

В 30-м туре красно-белые сыграют с «Крыльями Советов», а команда из Нижнего Новгорода встретится с «Химками». Оба матча пройдут 3 июня.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10904600-gadzhiev-obyasnil-pochemu-spartak-ne-smog-pobedit-nizhnij-novgorod.html
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
Гаджи Гаджиев
3
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Ростов» победил «Ахмат» со счетом 3:2 в матче РПЛ, дубль оформил Голенков
«Какой позор». Флаг США упал на землю во время гимна, когда рядом висело российское знамя
Собака загрызла хозяйку в Нижегородской области
BI сообщил, что Россия лишила Украину важного оружия
Российские военные взяли в плен у Белогоровки более 20 солдат ВСУ
Электронную очередь введут на границах РФ
Популярное видео
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 29-й тур: «Сочи» — «Зенит», «Краснодар» — ЦСКА и другие матчи
Агент Кучаева заявил, что футболист недоволен количеством игрового времени в ЦСКА
Мельников уверен, что «Зенит» боролся бы за первое место в РПЛ и без бразильцев
Орлов: «Йоканович сказал Лещуку, что ему больше нравится Шунин. Но за какие качества? Он столько пускал!»
Бушманов назвал Промеса лучшим игроком «Спартака» в этом сезоне
Семшов: «Для Гойло будет делом чести пробиться в основной состав «Зенита», но Кержаков свой пост просто так не отдаст»
Личка сообщил, что останется на следующий сезон в «Оренбурге»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

РПЛ назвала финалистов премии игрок сезона

«Локомотив» начнет переговоры о новом контракте Миранчука после завершения сезона