Гаджиев объяснил причины неудач «Динамо» и «Зенита» в 22-м туре РПЛ

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Российский тренер Гаджи Гаджиев считает, что пауза на игры сборных отрицательно сказалась на «Динамо» и «Зените».
В 22-м туре «Динамо» на своем поле разгромно уступило «Ростову» (1:4), а «Зенит» на выезде сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1).
«Это не редкое явление, когда после отъезда игроков в сборные у некоторых клубов потом возникают проблемы. Особенно если перелеты длинные, а скамейка запасных не может качественно заменить основу. Влияет и то, насколько напряженными были игры за сборную, и то, сколько у них было игрового времени. Конечно, если игрок был нагружен, это объяснимо», — приводит слова Гаджиева Metaratings.