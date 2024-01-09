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9 января, 23:36

Гаджиев оценил акцент на бразильских легионеров в трансферной политике «Зените»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Анжи» и «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев, ныне занимающий должность президента «Динамо» из Махачкалы, рассказал об отношении к большому количеству бразильских футболистов в петербургском «Зените».

«Трудно сказать, как влияет большое количество легионеров одной национальности на обстановку в команде. Для того, чтобы оценить это точно, нужно смотреть на ситуацию изнутри. Иногда нельзя держать вместе и трех легионеров-соотечественников, а иногда можно и больше десяти. Это сложный вопрос. Я могу только привести пример ЦСКА двадцатилетней давности, когда в команде атака была составлена из бразильцев, а оборона — из россиян. И тот состав выигрывал трофеи и в Европе, и в России», — приводит слова Гаджиева Vprognoze.ru.

В сезоне-2023/24 в составе «Зенита» выступает девять игроков с бразильским гражданством.

Источник: https://vprognoze.by/sportnews/football/11442650-gadzhiev-ocenil-akcent-na-brazilskih-legionerov-v-transfernoj-politike-zenite.html
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Гаджи Гаджиев
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