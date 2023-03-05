Гаджиев: «Если «Локомотив» будет на ходу, то Дзюба, конечно, поможет выбраться команде из зоны стыков»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался об игре нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в матче 18-го тура РПЛ против «Ростова» (3:1).

«Дзюба оформил хет-трик, поэтому тут об оценке его игры речи не идет. Если «Локомотив» будет на ходу, то Дзюба, конечно, поможет выбраться команде из зоны стыков. Если «Локомотив» будет никакой, то ему вообще никто не поможет, даже Дзюба. «Локомотив» — флагман нашего футбола. Хочется, чтобы в клубе был порядок, и чтобы он не опускался на дно. Чемпионат становится интереснее, когда есть сильные команды, как ЦСКА, «Спартак», тот же «Локомотив», — приводит «РБ Спорт» слова Гаджиева.

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале этого года, подписав контракт до конца текущего сезона. В матче 18-го тура чемпионата России, который прошел 4 марта, он забил три гола в ворота «Ростова (3:1).

«Локомотив» с 16 очками идет на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ.